Apple ha dichiarate che presto arriverà un’estensione gratuita per un altro anno del servizio SOS Emergenze via Satellite per gli utenti aventi un iPhone 14. Per accedervi, però, bisogna aver attivato che hanno il dispositivo prima del 15 novembre 2023. Questo servizio, lanciato inizialmente negli Stati Uniti e in Canada a novembre dello scorso anno e poi ufficialmente anche in Italia a marzo, ha lo scopo di fornire assistenza in situazioni di emergenza, consentendo agli utenti di inviare messaggi di emergenza e condividere la propria posizione tramite satellite quando non è disponibile una copertura di rete cellulare o Wi-Fi.

Il vicepresidente Kaiann Drance ha sottolineato il contributo di SOS Emergenze via Satellite nel salvare vite umane in tutto il mondo, citando esempi come un incidente automobilistico a Los Angeles e il ritrovamento di escursionisti dispersi sugli Appennini in Italia.

Qualunque cosa accada, ci pensa l’iphone

Il servizio consente agli utenti di iPhone 14 e iPhone 15 di spedire messaggi di emergenza e comunicare la propria posizione tramite l’app Dov’è, anche in assenza di copertura di rete cellulare e Wi-Fi. Apple ha recentemente ampliato l’utilità di questa infrastruttura satellitare introducendo l’assistenza stradale via satellite.

In caso di rilevamento di un incidente d’auto grave o una brutta caduta senza risposta dell’utente, il servizio invia automaticamente una notifica di Rilevamento cadute o Rilevamento incidenti ai servizi di emergenza tramite SOS Emergenze. Il servizio è disponibile gratuitamente per due anni dall’attivazione di un nuovo iPhone compatibile. Attualmente non ci sono dettagli disponibili su quanto costerà dopo che il tempo sarà scaduto.

Per il funzionamento del servizio, in zone prive di connessione Wi-Fi e rete mobile, gli iPhone 14 e il 15 utilizzano, quindi, un’antenna dedicata per collegarsi in maniera diretta con il satellite, per poi contattare i servizi di emergenza attraverso brevi messaggi. Un algoritmo appositamente sviluppato da Apple comprime i messaggi per ridurre i tempi di trasmissione e adesso può anche fornire indicazioni su come orientarsi correttamente per semplificare il processo. Gli utenti possono testare la connettività satellitare sul proprio dispositivo utilizzando la demo integrata di SOS Emergenze presente nelle Impostazioni. In tal modo hanno l’occasione di testare il servizio ancor prima di installarlo.