IT Alert per chi non lo sapesse è il nuovo sistema di allarme italiano che nell’ultimo anno è stato messo in fase di test e che nel 2024 dovrebbe entrare ufficialmente in funzione in tutta la penisola per avvisare gli utenti di calamità imminenti nel minor tempo possibile e con il maggior anticipo possibile, si parla ovviamente di catastrofi in grado di mettere in pericolo la vita di migliaia di persone come tempeste importanti, eruzioni vulcaniche e quant’altro.

Ovviamente come ogni strumento fonte di attenzione, anche IT Alert è finito sotto gli occhi dei truffatori informatici, i quali hanno visto al suo interno una possibilità di guadagno, ed ecco che è arrivato in circolazione l’attacco IT Alert, anche la Protezione Civile ha diramato un’allerta per avvisare i cittadini, vediamo in cosa consiste la truffa.

Truffa IT Alert

Sostanzialmente questa truffa sfrutta un messaggio che invita la vittima a scaricare l’app IT Alert per ricevere aggiornamenti in tempo reale su tutte le calamità in corso, invitando a scaricare l’apk da un link esterno, quest’app però in realtà una volta installata richiede permessi profondi e inizia a prelevare dati sensibili della vittima per inviarli ai creatori di tutto lo stratagemma.

Il consiglio da seguire è semplice, ignorate il messaggio, IT Alert è infatti un servizio di avviso che non necessita di nessun tipo di applicazione per funzionare, se doveste ricevere tale avviso è sicuramente una truffa, indipendentemente da cosa dice il testo, non servono applicazioni per utilizzare IT Alert che tra l’altro arriverà in funzione nel 2024.