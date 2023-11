Truffa ASSURDA e pericolosa, il messaggio che vi svuota il conto

Il messaggio che trovate in basso è nient’altro che una truffa. Bisogna stare attenti, visto che in prossimità di ogni tasto su cui è scritto “Richiedi il bonus“, c’è un link che vi riporta ad un sito truffaldino. Sarà pericolosissimo qui visto che in ogni modo si cercherà di farvi iscrivere, concedendo dunque i vostri dati senza sapere che fine faranno. Alcuni utenti hanno concesso anche le credenziali di accesso al proprio conto corrente, ravvisando un furto subito dopo.

Ovviamente basta guardare l’indirizzo e-mail mittente per capire che i truffatori hanno generato una casella di posta apposita per fregare il prossimo. Qui in basso c’è il messaggio incollato perfettamente, proprio come sta arrivando a tantissimi italiani. Ricordate di non inoltrare assolutamente questo messaggio ai vostri contatti e cancellatelo subito.

Truffa in atto: così riescono a rubarvi i soldi e la vostra identità, fate molta attenzione

“Prova il bonus massimo per il benvenuto: ti aspetta il 200% fino a 1.000 € + 200 giri gratuiti!



Richiedi ora il bonus

Preparati per un benvenuto incredibile: ricevi 5.000€ + 500 giri gratuiti!



1° deposito: 200% fino a 1.000€ + 200 giri gratuiti

2° deposito: 100% fino a 1.000€ + 100 giri gratuiti

3° deposito: 100% fino a 1.000€ + 50 giri gratuiti

4° deposito: 100% fino a 1.000€ + 50 giri gratuiti

5° deposito: 50% fino a 500€ + 50 giri gratuiti

6° deposito: 50% fino a 500€ + 50 giri gratuiti

Bonus beanspruchen



La mano di Mida!



Scatena il tocco Mida in movimento usando ‘La mano di Mida’ su Superb.bet Mobile!

Richiedi il bonus

Dolce Bonanza!



Sweet Bonanza: caramelle colorate, grandi vincite! Gira i rulli e vivi una dolce avventura con le slot.

Preparati per dolci ricompense!

Richiedi il bonus“.