Ci stiamo avvicinando sempre di più alla settimana del Black Friday e al Cyber Monday e per questo diversi operatori telefonici stanno preparando l’arrivo di svariate nuove offerte a tema. L’operatore telefonico Tiscali, in particolare, renderà disponibile a breve la nuova offerta mobile denominata Tiscali Smart 150 Black. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Tiscali lancerà a breve la nuova offerta mobile Tiscali Smart 150 Black

Tiscali Smart 150 Black sarà la nuova offerta mobile dell’operatore che arriverà in occasione del Black Friday. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico Tiscali ha deciso di proporre questa super offerta proprio per la settimana delle super offerte del Black Friday e per il Cyber Monday.

In particolare, questa nuova offerta mobile sarà resa disponibile a partire dalla giornata di domani 16 novembre 2023 fino al prossimo 27 novembre 2023. Tiscali Smart 150 Black si caratterizzerà per la sua convenienza e per l’elevato quantitativo di traffico dati per navigare. Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB da utilizzare per navigare su rete 4G di TIM.

Gli utenti potranno inoltre utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri. Per tutti i clienti sarà previsto un costo per la scheda sim di 10 euro, mentre non sarà previsto alcun costo di attivazione. Il costo da pagare sarà di soli 7,99 euro al mese.

Immaginiamo però che si tratterà di un’offerta limitata al periodo del Black Friday. Per chi ha intenzione di passare a Tiscali, quindi, sarà un’occasione davvero unica e imperdibile.