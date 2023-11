Per tutti i fan di Apple e degli iPhone di ultimissima generazione, abbiamo una super notizia per voi !

Con il debutto del sistema operativo iOS 18 e grazie al crescente sviluppo ed applicazione dell’intelligenza artificiale, l’ iPhone 16 si prepara ad accogliere nuove ed incredibili funzionalità e modalità d’uso, completamente inedite.

Alcune delle quali, presumibilmente, saranno disponibili solo per i modelli Pro del suddetto modello di smartphone di nuova generazione.

iPhone 16 e 16 Pro: alcune delle sue principali novità

Tra le principali novità che dovremmo aspettarci con il nuovo iPhone 16, abbiamo:

Una versione tutta nuova e super aggiornata di Siri , l’ incredibile assistente vocale Apple. Essa si avvarrà, infatti, di nuove ed interessanti funzionalità grazie all’applicazione alle innumerevoli potenzialità dell’intelligenza artificiale. Inoltre sarà alimentata da LLM (Large Language Models) alla WWDC;

, l’ incredibile assistente vocale Apple. Essa si avvarrà, infatti, di nuove ed interessanti funzionalità grazie all’applicazione alle innumerevoli potenzialità dell’intelligenza artificiale. Inoltre sarà alimentata da Software come Pages e Keynot e l’App Music , includeranno nuove funzionalità. Mentre Siri prevede un’interazione con l’app Messaggi;

come , includeranno Mentre È probabile che gli Smartphone iPhone 16 e 16 Pro includeranno altri processori a tre nanometri, basato sulla struttura N3E di TSMC.

Non sappiamo ancora se queste funzionalità di cui abbiamo appena parlato saranno disponibili esclusivamente sui nuovi modelli iPhone di ultima generazione, inclusi nel Cloud o in formato ibrido.

Tuttavia, teniamo a precisare, che tutte le info che abbiamo riportato, almeno per il momento, sono una fuga di notizie che necessitano comunque di una conferma ufficiale.

Naturalmente qualsiasi aggiornamento a riguardo verrà riportato con estrema rapidità ed accuratezza.

Super offerta Amazon : iPhone 15 Pro

