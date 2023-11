Vodafone, le DUE offerte Silver fino a 150 GB al mese

Gli utenti che possono avere le migliori offerte di Vodafone sono ovviamente ben definiti. A quanto pare il gestore avrebbe destinato le sue due promozioni solo ed esclusivamente a chi proviene da Iliad e da alcuni gestori virtuali. Tra questi ovviamente sono compresi Tiscali, Fastweb, CoopVoce, LycaMobile, e molti altri.

La nuova gamma Silver implica al suo interno contenuti di livello e prezzi molto più interessanti del solito. Vodafone comprende due offerte nella linea Silver, nomi uguali ma prezzi e contenuti differenti.

Vodafone: le Silver sono disponibili, ecco cosa cambia tra le due proposte

La prima promo è quella con meno connessione internet, anche se si tratta di un gran quantitativo. L’offerta infatti permette agli utenti di poter telefonare chiunque grazie ai minuti senza limiti, ma anche di inviare SMS in quantità: anche questi ultimi sono illimitati. Per quanto riguarda invece la connessione ad Internet, ecco 100 giga al mese per un prezzo di soli 7,99 € al mese.

La seconda offerta della gamma di Vodafone comprende gli stessi contenuti, ma cambia per quanto riguarda i giga. In questo caso ce ne sono infatti 150, ma il prezzo aumenta a 9,99 € al mese. Entrambe le offerte mobili garantiscono al pubblico la possibilità di essere pagate solo per il primo mese 4,90 €, per poi passare al prezzo pieno dal mese successivo.

Ricordiamo che scegliendo la metodologia di pagamento nota come SmartPay, sarà possibile avere ulteriori 50 giga in più ogni mese. Le due promo Silver sono destinate solo ed unicamente agli utenti che fanno parte dei gestori citati poche righe più in alto.