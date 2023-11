Fastweb a 7 EURO al mese con 5G gratis e tantissimi GIGA

Di offerte ormai ce ne sono tantissime ma quelle di Fastweb restano sempre tra le più gettonate. Il merito è dei contenuti che sono presenti al loro interno, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga utili per la connessione Internet.

Attualmente sul sito c’è una promozione che merita grande considerazione, proprio per via dei contenuti in suo possesso. La promo, chiamata ufficialmente Fastweb Mobile, costa poco ogni mese ed inoltre garantisce anche un servizio gratis. Si tratta del 5G, che è in dotazione a questo gestore virtuale in via del tutto esclusiva. Nessun altro tra i virtuali infatti può conferire agli utenti la possibilità di navigare a tale velocità. Questo fa di Fastweb un vero e proprio leader assoluto, con un vantaggio non di poco conto.

Peraltro la rete mobile di Fastweb è stata certificata durante lo scorso anno e durante i primi sei mesi di questo 2023 come la più rapida in assoluto da Ookla.

Fastweb batte tutti con la Mobile da 150 giga

Venendo all’offerta, parliamo di una promozione che tra minuti e giga garantisce il meglio. Chi vuole telefonare, avrà minuti senza limiti verso chiunque senza alcun problema, mentre chi ha intenzione di navigare alla grande lo farà con 150 giga in 5G tutti i mesi.

Il prezzo mensile equivale a soli 7,95 € per chi riesce a sottoscriverla. Ricordiamo che l’attivazione avviene in maniera maniera veloce e può essere utilizzato anche lo SPID. Proprio a tal proposito il nostro consiglio è quello di recarvi sul sito ufficiale dell’azienda per dare un’occhiata all’offerta e magari per sottoscriverla. Potrete richiedere anche una chiamata gratuita da parte degli operatori.