ho Mobile continua la sua scalata nel settore della telefonia mobile. Il Gruppo Vodafone ha infatti da poco pubblicato i risultati del terzo trimestre del 2023 e l’operatore virtuale ha stupito tutti, con ben oltre i 100 mila nuovi utenti. Questo è dovuto al suo fantastico catalogo di offerte di rete mobile in costante aggiornamento.

ho Mobile arriva a oltre 100 mila nuovi utenti, ecco le super offerte

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha raggiunto un ottimo risultato nel terzo trimestre del 2023 e questo grazie soprattutto alla sua fantastica proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale può contare su un catalogo di offerte mobile davvero molto fornito ed aggiornato.

Per tutti i nuovi clienti dell’operatore, sono infatti disponibili delle offerte sensazionali che partono da un costo mensile molto basso. Per chi proviene da operatori come Iliad, Fastweb e CoopVoce, in particolare, sono al momento disponibili le offerte mobile ho. 5,99 100 Giga, ho. 7,99 180 Giga, ho. 9,99 230 Giga e ho. 10.99 300 Giga. Come detto anche dal nome, i giga inclusi per navigare con le offerte sono davvero esagerati e arrivano ad un massimo di ben 300 Giga.

Tutte queste offerte includono poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Sono poi disponibili altre offerte, come ho. 8,99 150 Giga, ho. 11,99 50 Giga e ho. 13,99 150 Giga. Queste offerte sono rivolte a chi richiede la portabilità da altri operatori telefonici, tra cui in questo caso Kena Mobile, TIM, Vodafone e WindTre. Anche queste offerte, oltre all’enorme quantità di giga, includono minuti ed SMS illimitati.