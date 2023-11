Fastweb è uno dei gestori telefonici migliori sul territorio italiano grazie alle proprie offerte sulla rete mobile e fissa. È famoso soprattutto per la velocità incredibile della sua connessione Internet e per le performance di copertura superlative.

La società è stata fondata nel 1999 e fu la primissima nel nostro Paese ad usare la tecnologia data dalla fibra ottica con lo scopo di fornire ai propri utenti un servizio altamente potenziato. Anche se sono passati più di 20 anni, continua a soddisfare milioni di clienti tramite le sue promozioni innovative, sviluppatesi nel tempo e adattatesi al progresso tecnologico.

Fastweb Mobile Maxi

Tra le tante tariffe disponibili sul sito ufficiale quella che spicca di più, per quanto riguarda la rete mobile, è Fastweb Mobile Maxi. Attivando questo tipo di abbonamento si avranno sul proprio smartphone minuti di chiamate senza limiti per telefonare chiunque si voglia, restando attaccati al cellulare per ore e ore senza preoccupazioni. Se si ha qualche amico familiare che abita all’estero, lo si potrà contattare senza dover pagare costi aggiuntivi.

Cosa che però fa davvero gola è la quantità di giga disponibili, considerando poi soprattutto quanto il prezzo poi sia irrisorio. Saranno infatti 300GB di dati utilizzabili per navigare e guardare qualsiasi contenuto streaming ovunque si vada. La tecnologia adoperata da Fastweb permette di raggiungere il 5G, ma si ricorda che questo servizio è disponibile soltanto se il proprio dispositivo è compatibile.

Inclusa nell’offerta c’è l’Assistenza Pet di Quixa. Si tratta di un’assicurazione creata appositamente per prendersi cura nel miglior modo possibile del proprio gatto o cane. Per ogni emergenza si avrà a disposizione un servizio di telemedicina h24, la consegna di farmaci a domicilio e anche il rimborso delle spese in caso di smarrimento.

Passando ai fatti, la spesa mensile di Fastweb Mobile Maxi è di 11,95€ al mese. Un prezzo davvero eccezionale considerando tutti i servizi inclusi e l’assistenza clienti prioritaria sempre a propria disposizione in caso di problematiche.

L’attivazione può essere effettuata direttamente online, utilizzando lo SPID o la carta d’identità elettronica. Dopo questo passaggio la SIM verrà spedita a casa propria in maniera totalmente gratuita. Non ci sono vincoli o costi nascosti di cui doversi preoccupare; quindi, se la promozione non vi dovesse soddisfare potete cambiare idea in qualsiasi momento senza dover pagare una penale.