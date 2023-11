Come sappiamo il periodo del Black Friday è molto vantaggioso per trovare le opportunità giuste per noi a prezzi super vantaggiosi. La telefonia non è esclusa e in particolare le offerte “passa a ho. Mobile” diventano ancora più sorprendenti. Infatti, l’operatore virtuale di Vodafone mette a disposizione tariffe estremamente ottime per tutti i nuovi utenti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile e CoopVoce e altri operatori virtuali

ho. Mobile offerte da Black Friday

La prima tariffa messa a disposizione dall’operatore virtuale offre minuti ed SMS illimitati e 100 GB di traffico internet in 4G al costo di 5,99 euro al mese. La seconda tariffa, invece, mette a disposizione ben 180 GB al costo mensile di 7,99 euro. Per entrambe le opzioni è compresa l’attivazione gratuita e una spesa iniziale che coincide con il costo del primo mese di promozione. Inoltre, sono compresi anche una serie di servizi accessori, inclusi nella promozione senza costi aggiuntivi. In caso che si esaurissero i propri Giga prima del termine del mese sarà possibile attivare la funzione “Riparti”.

Requisito fondamentale per poter attivare una delle due promozioni presentate è richiedere la portabilità del proprio numero di telefono da uno dei seguenti operatori: Iliad, Coop Voce, 2appy Afinna One. Italia Power Conexo Technologies, UnoMobile – Carrefour Welcome Italia, Withu, Daily Telecom, Green Telecomunicazioni. Poste Mobile, Fastweb, MUND_GSM, Italia Élite Mobile, NV Mobile, Plintron, Tiscali, Spusu Italia, Rabona Mobile. CMLink Italy, NT Mobile, Optima, Foll-In, Ovunque, Lycamobile, Wings Mobile e Noitel.

Tutti gli utenti interessati ad attivare una di queste due promozioni potranno fare online in modo semplice e veloce. Infatti, basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore telefonico virtuale ho. Mobile e seguire le indicazioni fornite. Nell’apposita sezione dedicata sono anche inserite tutte le informazioni utili riguardo le due offerte. Con un paio di click sarà possibile attivare la propria promozione con ho. Mobile e ottenere la propria SIM mobile. Inoltre, una volta attivata la promoziona sarà possibile decidere la modalità più adatta per farsi recapitare la SIM. Ci sono due opzioni e sono entrambe gratuite e non prevedono costi aggiuntivi extra. Si può infatti decidere di farsi spedire a casa la propria SIM o ritirarla in uno dei negozi ho. Mobile.