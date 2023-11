Rabona Mobile è un operatore virtuale esteso su tutta la nostra Penisola. Fin dal suo debutto l’operatore si è dimostrato estremamente competitivo sul mercato di telefonia. Sono tanti gli utenti che hanno scelto di cambiare il proprio precedente gestore per passare a Rabona Mobile. Le sue offerte variegate e vantaggiose sono sempre state particolarmente accattivanti per gli utenti di telefonia mobile. Ora però le cose sono cambiate e in tanti si chiedono se l’operatore finirà per chiudere.

Cosa è successo con Rabona Mobile?

L’inizio dei problemi risale allo scorso aprile quando gli utenti dotati di una SIM Rabona Mobile si sono resi conti di non poter più inviare SMS. Successivamente la situazione non ha fatto altro che peggiorare. Dopo i problemi agli SMS si sono poi verificati dei disservizi anche sulla linea internet. Gli utenti improvvisamente si sono ritrovati “cacciati” dal web. Infatti, ogni collegamento ad internet ha subito dei malfunzionamenti fino a quando non è stato più possibile accedere alla rete. Infine, anche la linea telefonica è stata colpita e nessun utente ha più avuto la possibilità di effettuare chiamate.

In pochi mesi, le SIM Rabona Mobile sono diventate praticamente inutilizzabili. Gli utenti si sono ritrovati nel panico e non sono stati consapevoli della situazione fino a quando non è arrivata la comunicazione ufficiale da parte dell’operatore virtuale. Rabona Mobile, infatti, ha comunicato sulla sua pagina ufficiale, che i disservizi presentatisi erano dovuti ad una cessazione del servizio, a detta dell’operatore non concordata, dei fornitori ufficiali di Rabona Mobile. Stiamo parlando degli operatori Vodafone e Plintron.

Questa cessazione ha dunque isolato le SIM Rabona e con esse tutti i suoi utenti. Al momento la diatriba sta continuando in Tribunale. Qui l’operatore virtuale è riuscito ad ottenere un ricorso attraverso il quale i suoi clienti potranno ricevere un risarcimento in denaro pari al totale di ricariche effettuate durante i mesi di disservizio. E non solo. Infatti, il Tribunale, approvando il ricorso, ha predisposto che i servizi Rabona Mobile tornassero funzionanti almeno fino a quando non si arriverà ad una risoluzione definitiva della questione.

Per il momento quindi gli utenti Rabona hanno “riavuto” le proprie SIM e i disservizi sono momentaneamente scomparsi. La situazione però rimane ancora incerta e non sappiamo quali potrebbero essere i prossimi sviluppi. Ricordiamo che gli utenti possono decidere di recedere il proprio contratto in qualsiasi momento effettuando il passaggio ad un altro operatore.