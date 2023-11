Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di decessi in tutto il mondo. Il problema è molto vasto considerando che secondo alcuni dati ogni anno muoiono circa 17,9 milioni di individui a causa di queste patologie.

Queste patologie, che non causano solo decessi ma anche gravi invalidità, sono dovute a diversi fattori e alcuni di essi possono essere facilmente controllati con la prevenzione e con uno stile di vita sano. Tra i fattori di rischio principale infatti abbiamo il fumo, il colesterolo, il diabete, l’ipertensione, l’obesità e la scarsa attività fisica.

In particolare la scarsa attività fisica è uno dei fattori che più influenza la salute del cuore ma è anche uno di quelli che si può facilmente migliorare.

Salute del cuore, come eliminare la sedentarietà

Un recente studio condotto dalla British Heart Foundation ha ulteriormente evidenziato come ci sia una stretta connessione tra l’attività fisica e la salute del nostro cuore.

La ricerca è stata condotta su un campione molto vasto di individui provenienti da ben 5 paesi differenti monitorati grazie a un dispositivo specifico legato sulla coscia.

Questo dispositivo ha permesso di monitorare lo stile di vita dei soggetti notando in particolare come un’attività fisica moderata o vigorosa abbia degli enormi benefici sul nostro corpo.

Uno dei ricercatori dello studio ha affermato che: ‘Lo studio sta prendendo in considerazione una serie di comportamenti durante l’intera giornata di 24 ore. Questo approccio ci consentirà, in ultima analisi, di fornire consigli personalizzati per rendere le persone più attive nei modi più adatti a loro’.