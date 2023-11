Non sempre quando utilizziamo determinati prodotti tech ci rendiamo conto di cosa ci sia dietro il loro funzionamento. Alcuni prodotti Amazon ne sono un chiaro esempio. Infatti, la nota piattaforma di shopping online utilizza, ormai da anni, il sistema operativo Android per molti dei suoi prodotti anche se la maggior parte degli utenti non ne è a conoscenza. Anche nel settore dello streaming. Infatti, Fire OS il sistema operativo che si trova sulle Fire TV Stick così come sui televisori Fire TV non è altro che un fork di Android. Stesso discorso vale per gli smart display Echo Show, per i Fire Tablet ed altri dispositivi legati al colosso dello shopping.

Questa unione è sembrata funzionare per tanti anni, eppure sembra che le cose ora stiano per cambiare. Secondo le informazioni riportati in un report, pubblicato proprio in questi giorni, Amazon è particolarmente attiva nella ricerca di un’alternativa valida ad Android. A tal proposito la piattaforma avrebbe sviluppato un nuovo sistema operativo, denominato Vega, che sembrerebbe essere arrivato alla sua fase finale di progettazione.

Amazon sostituisce Android con Vega

Quando si parla di Vega non sembra che questo possa diventare un vero e proprio rivale di Android, ma che sia stato creato solo con lo scopo di essere installato sui dispositivi Amazon. In particolare, infatti, sembra essere stato creato per i dispositivi di smart home e automotive.

Considerando i dettagli rilevati sembra che Vega si basi su Linux, proprio come Android, ma che faccia riferimento ad applicazioni più web-based rispetto invece alle app che standalone che invece troviamo sul sistema operativo Android. Se le fasi finali di progettazione andranno a buon fine sembra che Vega possa sostituire il sistema operativo di Google sulle Fire TV a partire già dal prossimo anno.

Il sistema operativo creato da Amazon, oltre a tagliare il rapporto di dipendenza instaurato con Google sembra avere il compito di portare una massima monetizzazione per i prodotti Amazon. Infatti, questo sistema potrebbe portare ad un aumento delle vendite per una diminuzione dei prezzi dei prodotti stessi. Questo porterebbe ad ulteriori introiti all’azienda tramite l’uso di annunci e servizi.

Per il momento, dobbiamo ricordare, che non ci sono state conferme ufficiali da parte di Amazon. Anche se gli indizi sono moltissimi, non è possibile stabilire come si svilupperanno le cose. Possiamo solo aspettare di ricevere informazioni ufficiali da parte della piattaforma di e-commerce.