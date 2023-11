Iliad rappresenta anche in questo mese di novembre l’operatore più vantaggioso per gli italiani sul fronte della telefonia. Da tempo il gestore non offre agli utenti soltanto promozioni per la telefonia mobile, ma bensì integra queste ultime con delle valide soluzioni anche per la telefonia domestica.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Per quanto concerne la telefonia mobile, la migliore opzione per i clienti di Iliad resta la Giga 150. Gli abbonati che decidono di attivare questa promozione pagheranno una quota mensile pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno chiamate ed SMS no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, più 150 Giga per la navigazione internet, anche con le velocità propedeutiche del 5G.

L’iniziativa di Iliad è ancora più vantaggiosa se integrata con la nuova tariffa per la Fibra ottica del gestore francese. Anche in questo campo il provider non è da meno agli altri operatori attivi in Italia.

Per contrastare TIM, Vodafone e WindTre, il gestore transalpino mette sul piatto degli abbonati la Iliad Box. Ad un costo mensile pari a soli 24,99 euro gli utenti riceveranno connessione senza limiti sino a 4 Gbps e con la tecnologia della FTTH più chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili.

Per il mese di novembre vi è inoltre una promozione da non perdere per chi sceglie insieme la ricaricabile per la telefonia mobile e la promo per la Fibra ottica. In tal caso il costo della Fibra sarà di 19,99 euro per sempre.