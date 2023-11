Siamo ancora a novembre, eppure i vari operatori telefonici italiani si stanno preparando per il periodo delle festività natalizie. L’operatore telefonico WindTre, in particolare, ha già annunciato l’arrivo di WindTre Super Natale 5G, ovvero tutta una serie di promozioni legate al natale e con tanto da offrire. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre si prepara al Natale con le nuove promo WindTre Super Natale 5G

Nonostante manchino ancora diverse settimane alle festività natalizie, l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di anticipare i tempi. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico renderà disponibili a breve tante nuove promozioni con la dicitura WindTre Super Natale 5G.

Tra queste novità, come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ci sarà l’offerta mobile denominata WindTre Full 5G Easy Pay. Su quest’ultima offerta, sembra che l’operatore applicherà una nuova promo denominata Promo Giga Illimitati Full Speed. Grazie ad essa, gli utenti che attiveranno l’offerta entro il 17 dicembre 2023 potranno ottenere giga senza limiti per navigare con connettività 5G.

Questo sarà però possibile se gli utenti acquisteranno anche uno smartphone a rate. I giga illimitati, comunque, saranno attivati in automatico una volta attivata l’offerta WindTre Full 5G Easy Pay e saranno validi per un lungo periodo di tempo, ovvero fino al prossimo 31 marzo 2024. Ricordiamo comunque che questa offerta include ogni mese 200 GB di traffico dati in 5G, 200 SMS verso tutti, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 minuti di chiamate verso alcune destinazioni Internazionali ad un costo di 14,99 euro al mese.