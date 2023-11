YouTube si aggiorna con l'INTELLIGENZA artificiale generativa

L’arrivo dell’intelligenza artificiale sta riuscendo a sviluppare pian piano tantissime novità nel mondo della tecnologia. Sono tante le società che vi si sono affidate e i risultati si vedono tranquillamente. Gli utenti inoltre sono favorevoli a questa innovazione ed è per tale motivo che stanno scaturendo diverse polemiche. Ora, proprio sfruttando la scia di altre aziende, anche gli YouTube sembrerebbe voler puntare decisamente sull’intelligenza artificiale.

Il famoso portale dedicato ai video ha annunciato tante nuove funzionalità in arrivo che renderanno nettamente migliore l’esperienza degli utenti. Google al contempo ha annunciato di essere in piena fase di test per alcuni nuovi strumenti che riguardano proprio l’intelligenza artificiale generativa. In questo modo YouTube potrà beneficiare, ovviamente con i gestori dei canali e con gli utenti, di alcune novità.

YouTube punta tutto sull’intelligenza artificiale generativa, ecco le novità all’orizzonte

Da diversi giorni si parla di YouTube e dell’intelligenza artificiale generativa, con tante novità che sono pronte ad arrivare da parte del colosso. Questa risorsa si occuperà innanzitutto di riepilogare interamente i commenti ricevuti, così da far partecipare tutti alle discussioni in maniera più semplice, senza dover per forza scorrere la lista fino in basso.

Il lato dedicato alle conversazioni sarà toccato dall’intelligenza artificiale con l’integrazione di uno strumento molto particolare. Sarà possibile infatti ottenere delle risposte alle domande sui video. Migliorerà inoltre anche il sistema dei consigli per quanto riguarda i video correlati in base a quelli già visti.

La novità dovrebbe arrivare proprio nelle prossime settimane, con i test che procedono a gonfie vele.