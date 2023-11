Unieuro anticipa il Black Friday con il lancio di una campagna promozionale che vuole sicuramente avvicinare gli utenti all’acquisto nei vari negozi fisici sparsi per il territorio italiano, con la possibilità comunque di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Spendere poco con Unieuro è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, data comunque la possibilità di avere tra le mani uno dei prezzi più bassi che si sia mai visto prima, ed anche l’accesso alla stessa campagna promozionale tramite il sito ufficiale dell’azienda (che prevede la consegna a domicilio gratuita).

Approfittate delle offerte Amazon con i codici sconto gratis che trovate solo ed esclusivamente sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, disponibile a questo link.

Unieuro da pazzi con questi sconti speciali

Tantissimi smartphone sono in promozione da Unieuro, con prezzi fortemente più bassi del normale, anche nel momento in cui si volesse acquistare un terminale di fascia alta: Galaxy S23 disponibile a 749 euro, Galaxy Z Fold5, il foldable più costoso attualmente in commercio, acquistabile a 1599 euro, oppure anche il Google Pixel 8, smartphone assolutamente bilanciato, che gli utenti possono fare proprio a soli 729 euro.

Con una spesa inferiore ai 500 euro, ed acquisti completabili anche online, si possono trovare Xiaomi 13T, Galaxy A14, galaxy A23, Redmi Note 12 Pro, Redmi A2, Realme 11 Pro+ 5G (disponibile a 429 euro), TCL 40Se, Honor X8 Lite, Honor X8a, Oppo A98 (che ha un prezzo finale di soli 298 euro), Motorola Moto G14 (disponibile a soli 249 euro) e altri dispositivi che presentano esattamente le medesime condizioni di vendita (no brand e garanzia di 2 anni).