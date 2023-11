Iliad, offerta MOSTRUOSA batte TIM con 150 giga e un servizio gratis

Per contrastare un gestore forte come Iliad servirebbe lanciare delle offerte quantomeno uguali e con prezzi più bassi. Nel momento in cui gli utenti trovassero infatti delle promozioni mobili simili, resterebbero comunque dalla parte del celebre gestore, proprio per una questione di affidabilità.

Del resto negli ultimi anni Iliad non ha fatto altro che aumentare il suo numero di utenti, superando agevolmente quota 10 milioni. Il merito va attribuito ad offerte come quella attualmente disponibile sul sito ufficiale, ovvero la famosissima Giga 150. Il suo prezzo di vendita è unico, siccome non è solamente basso, ma è anche disponibile per sempre. C’è anche un regalo per tutti coloro che amano la connessione ad alta velocità.

Iliad, la nuova offerta si chiama Giga 150 e offre il 5G gratis a tutti

Iliad detiene ancora la sua migliore offerta disponibile sul sito ufficiale, quella che già in passato ha fatto battere il cuore a diversi utenti.

Nel frattempo però largo spazio a questa Giga 150, la quale è disponibile sempre allo stesso prezzo di vendita e sempre con gli stessi contenuti. Il vantaggio è proprio quello: avere tutto ciò che serve e soprattutto con un prezzo bloccato per sempre.

Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti, messaggi e connessione web. Si parte infatti dalle chiamate senza limiti verso qualsiasi gestore, arrivando poi ai messaggi senza limiti e terminando con 150 giga per connettersi ad Internet. Il tutto avviene mediante il 5G, offerto gratis dal gestore. Il prezzo finale sarà di 9,99 € al mese per sempre. Ci sono anche i 9,99 € dell’attivazione da pagare solo la prima volta.