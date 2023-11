Oramai è ufficiale. Una nuova stagione sta iniziando su Instagram e Facebook. Le due piattaforme social più popolari di casa Meta hanno previsto una novità non da poco, una novità volta ad inseguire le mosse di Elon Musk e del suo nuovo servizio X, le Twitter. Stiamo parlando ovviamente dell’arrivo dei profili a pagamento.

Facebook e Instagram, la rivoluzione degli account a pagamento

Sono essenzialmente due gli scenari a pagamento introdotti da Facebook e da Instagram. In ordine cronologico, partendo dalla notizia più recente, vi è il programma di eliminazione delle pubblicità previsto dai due social, in scia a quanto già previsto da altri servizi come YouTube Premium. Attraverso una spesa mensile gli utenti potranno così rinunciare ad avere ogni genere di inserzione sulle piattaforme.

Sempre all’interno del programma chiamato, Meta Verified, i due popolari social hanno poi deciso di applicare un costo per la richiesta e per la gestione delle cosiddette spunte blu. A differenza del passato, tutti i cittadini potranno ora richiedere la verifica del loro profilo attraverso le spunte blu. Il prezzo previsto da Facebook e da Instagram sarà di 13,99 euro per chi acquista via desktop e 16,99 euro per acquisti via app social.

Gli utenti che decidono di partecipare al programma Meta Verified avranno inoltre assistenza prioritaria per problemi relativi a furto di account e condivisione di dati personali. La scelta di fare parte del programma per ora è facoltativa. Gli iscritti ai social potranno quindi continuare la loro esperienza, senza alcun abbonamento, senza profili verificati e con la presenza delle inserzioni pubblicitarie.