Nel mercato automobilistico le auto elettriche stanno divenendo sempre più comuni. Le vendite non hanno ancora raggiunto i numeri sperati a causa dei prezzi ancora elevati dovuti alle componenti principali per la loro costruzione come la batteria. Alcuni esperti hanno effettuato delle analisi sul valore che esse acquisiscono dopo 5 anni di utilizzo. Dalle ricerche alcuni modelli risultano maggiormente colpiti dal tempo. Ai primi posti, per la prima volta non una classifica positiva, troviamo la Tesla. Due sue vetture di punta, la Model 3 e la Model S, risultano essere stranamente agli antipodi.

Le analisi del valore delle auto elettriche

Per i dati raccolti dagli analisti di iSeeCars, le auto elettriche sono le peggiori vetture dal punto di vista del valore residuo dopo i 5 anni. Esse sono infatti i mezzi che vengono svalutati maggiormente. Uno dei motivi è legato alla tecnologia che viene continuamente aggiornata e modificata per rendere queste automobili sempre più performanti. In pratica, un veicolo costruito anni fa ormai possiede un sistema obsoleto.

Dalle statistiche risulta che gli EV perdono in media il 49,1% del valore, mentre le auto ibride e i suv rispettivamente il 37,4% e il 41,2%. Anche se i dati sono negativi, c’è però da considerare che in confronto al passato si è avuto comunque un cambiamento positivo. Nel 2019 infatti la perdita corrispondeva a 67,1%, il che equivale ad un miglioramento equivalente al 18%. In questa prospettiva, le cifre sicuramente continueranno a scendere nel momento in cui la tecnologia ti verrà sempre più affidabile.

Anche i modelli di auto ibride hanno avuto un cambiamento piuttosto positivo. Rispetto al 2019, adesso vi è un guadagno del 19,3%, voi poiché in quell’anno le Hybrid voi perdevano il 56,7% del loro valore. Per quanto riguarda i singoli modelli, l’auto elettrica che è capace di conservare al meglio le proprie performance dopo i 5 anni è risultata essere la Tesla Model 3, ma perdita “soltanto” del 42,9% dopo il suo utilizzo. Al contrario, la Model S, sempre appartenente alla casa automobilistica di Elon Musk, con il tempo subisce una diminuzione del 55,5%. Tuttavia, il modello è stato aggiornato nel 2021 e, se si andassero a ripetere le analisi, probabilmente risulterebbe un mantenimento del valore differente.

I dati però di certo non aiutano ad aumentare le vendite delle auto elettriche, non sono di certo un incentivo. Se un acquirente deve spendere una cifra considerevole per una nuova vettura, allora si aspetta di certo che essa non divenga “vecchia” come uno smartphone dopo poco tempo.