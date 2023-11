Gli sviluppatori di Command & Conquer: Legions hanno voluto aggiornare tutti i giocatori sullo stato dello sviluppo del nuovo gioco di strategia mobile. Durante una intervista pubblicata su YouTube, il team ha svelato alcuni retroscena sulla lavorazione del titolo.

I giocatori di Command & Conquer: Legions potranno impersonare il comandante di un esercito e guidare i propri soldati verso la vittoria. Facendo parte dell’universo di Command & Conquer, saranno presenti tantissime unità iconiche che hanno fatto la storia della serie.

Inoltre, le sfide da affrontare saranno sempre diverse e includeranno sia missioni PVP che PVE. Il debutto del gioco è atteso per il 2024 su Google Play per dispositivi Android e su App Store per iPhone e iPad.

Command & Conquer: Legions, arrivano nuove ed interessanti informazioni direttamente dagli sviluppatori del titolo mobile

Le battaglie PVE e PVP in tempo reale metteranno a dura prova le abilità degli utenti. In linea generale, la storia di Command & Conquer: Legions si basa su varie fazioni in lotta tra loro per ottenere una risorsa importantissima: il Tiberium.

Grazie a questo elemento estremamente raro e potente, sarà possibile sviluppare al massimo il progresso tecnologico o lo si potrà utilizzare per scatenare devastazione sui nemici. La mappa di gioco è condivisa a livello globale e questo aggiunge ulteriori meccaniche di gameplay.

Inoltre, sarà possibile stingere alleanze strategiche per affrontare i nemici più potenti e condividere risorse. Sarà fondamentale scegliere con saggezza dove posizionare i propri avamposti per ampliare il proprio raggio d’azione e assicurare le linee di rifornimento mentre si raccolgono risorse.

Per rimanere sempre aggiornati Command & Conquer: Legions è possibile visitare il sito ufficiale.