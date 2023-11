Uno dei difetti per il quale le auto elettriche vengono più criticate è il tempo di ricarica. Non tutti però prendono in considerazione che la tecnologia sta attualmente facendo passi da gigante su questo fronte. La società Polestar, per esempio, infatti annunciato che è riuscita a creare delle batterie che consentono una carica 100 in 5. Cosa vuol dire? Che in soltanto 5 minuti la vettura riuscirà a raggiungere i 160 km di autonomia.

L’azienda svedese ha annunciato tale innovazione di recente, durante la presentazione Polestar Day avvenuta a Los Angeles. Gli sviluppatori della società stanno lavorando insieme a StoreDot per implementare le automobili con batterie super performanti e aventi una tecnologia XFC. L’arrivo di questo sistema su prodotti di serie è molto incoraggiante per quanto riguarda il mercato dei veicoli elettrici, soprattutto considerando i numerosi dubbi degli acquirenti.

Polestar e StoreDot per le batterie del futuro

Il settore delle auto elettriche sta andando sviluppandosi di molto con il passare del tempo. Il futuro in quest’ottica si prospetta caratterizzato da veicoli capaci di non emettere emissioni dannose per l’ambiente e di migliorare la condizione climatica attuale. Alcuni studi infatti hanno riportato che l’utilizzo di questa tipologia di auto potrebbe portare a una diminuzione equivalente quasi al 90% dei valori di CO2 nell’aria. Voi vantaggi non sarebbero soltanto legati all’ambiente, ma anche alla nostra salute. La roadmap verso l’attuazione del Piano Europeo, studiato per il 2035 in cui le auto a combustibili fossili verranno ufficialmente sostituite, non è tuttavia rispettata. I motivi principali sono legati al costo dei veicoli elettrici e alle incognite inerenti all’autonomia e alla resistenza delle batterie.

Con la tecnologia XFC integrata nelle batterie di oggi si avrebbe una vera rivoluzione. Non sarebbe necessario stravolgere il design del Battery Pack. L’azienda Polestar sta già lavorando affinché esse siano disponibili sulle Polestar GT e 5, la berlina elettrica che verrà presto presentata nel nostro Paese.

Durante la conferenza, la società ha anche annunciato di aver iniziato a lavorare su un altro progetto per modificare il Suv Luxury affinché esso possa supportare la ricarica bidirezionale, cioè la tecnologia chiamata vehicle-to-grid. L’azienda, inoltre, sta per avviare la produzione di massa della sua Polestar 4 entro il 2025 in Corea del Sud. Insomma, sembra proprio che non voglia fermarsi e che stia procedendo a razzo verso le vette del mercato automobilistico sostenibile.