TRUFFA Quishing, attenti ai QR Code: potrebbero mettervi nei guai

Da diversi anni su Internet si nascondono truffe di diverso genere, le quali possono diventare davvero difficili da gestire per chiunque. Sia gli utenti esperti che quelli meno esperti possono infatti avere un brutto impatto con inganni di diverso genere. Esistono infatti truffe in grado di portare via dati sensibili e soprattutto credenziali delle carte di credito, ma oggi la questione sembra diversa dal solito. Sono ormai diverse settimane che si discute di una nuova tecnica che sarebbe stata utilizzata da diversi truffatori, ovvero quella del Quishing.

Più volte gli utenti si sono ritrovati ad affrontare delle truffe telefoniche ma in questo caso l’inganno è molto più difficile da gestire. Le truffe di tipo Quishing infatti si sono diffuse molto di più negli ultimi tempi, con un aumento netto pari al 587%. L’obiettivo dei malviventi è quello di utilizzare i tanto famosi QR Code per diffondere i loro inganni. Gli utenti, scansionandoli, si ritroverebbero improvvisamente su siti web infetti o a scaricare alcuni file pericolosissimi.

Fate molta attenzione ai QR Code, potrebbero nascondere una truffa Quishing

Purtroppo da diverso tempo si discute di nuovi tentativi di truffa che sono stati inoltrati ai danni degli utenti italiani. Più persone infatti si sono ritrovate spesso su siti web fasulli, ai quali sono state ricondotte mediante le truffe Quishing con QR Code.

I portali in questione purtroppo spingono le persone ad inserire le loro informazioni personali ma soprattutto le credenziali di accesso ai conti correnti. È così che infatti i truffatori riescono a svuotare i conti in banca.