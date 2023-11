Braun Series 5 è uno dei migliori tagliacapelli tra i tantissimi modelli disponibili su Amazon, un prodotto elettrico con batteria integrata, che può funzionare fino a 50 minuti senza il collegamento alla presa di corrente, con sistema di memoria Safetylock.

Il prodotto è adatto a qualsiasi capello, data la presenza di oltre 17 impostazioni di lunghezza differenti, il che permette di tagliare i capelli, ma anche di definirne i bordi, sfruttando i due pettini inclusi direttamente in confezione. Le lame sono particolarmente affilate, per riuscire ad esempio a rifinire anche la barba, non solo i capelli, rendendolo il più versatile possibile.

Braun Series 5, il tagliacapelli elettrico è scontatissimo

Un prezzo davvero conveniente, sebbene comunque la riduzione applicata non sia tra le più alte mai viste prima, infatti oggi Braun Series 5 può essere acquistato a soli 41,99 euro, contro i 46,55 euro previsti all’origine (lo sconto applicato è quindi pari al 10%).

Gli utenti interessati all’acquisto, che necessitano giustamente di maggiori informazioni, prima di procedere con l’ordine, devono comunque sapere che i due pettini scorrevoli inclusi in confezione sono da 3 a 35 millimetri, così da poter gestire alla perfezione tutte le varie lunghezze, suddividendoli nel più piccolo da 3-24 millimetri e quello più grande che parte da un minimo di 14 millimetri, fino ad un massimo di 35 millimetri.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Per una maggiore varietà e versatilità nell’utilizzo, in confezione è prevista anche una spazzola che aiuta a pulire tutte le lame in sicurezza, oltre alla già citata custodia che facilita il trasporto garantendo quindi una migliore trasportabilità del prodotto ovunque si desideri, anche in viaggio o al lavoro.