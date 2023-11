Hisense è uno dei brand più importanti al mondo nella produzione di display di vario genere, tra cui appunto i televisori per le nostre abitazioni. La smart TV non può assolutamente mancare in casa, proprio in un periodo storico in cui i servizi di streaming la fanno da padroni, per questo motivo oggi vi parliamo di una promozione molto speciale che riduce al massimo il prezzo d’acquisto.

Il modello 55A67H di Hisense in offerta prevede una diagonale di 55 pollici, con risoluzione UltraHD 4K, per un pannello classico (non OLED), è perfettamente compatibile con il DVB-T2 di ultima generazione, così da poter continuare a guardare il digitale terrestre senza problemi anche nel 2024, oltre all’accesso alle funzioni con la voce, data la compatibilità con Amazon Alexa.

Hisense, la smart TV è davvero economica

La smart TV è a fondamentale nelle nostre case, ma fortunatamente gli stessi produttori hanno spesso lanciato varianti economiche che ne permettono l’acquisto anche ai meno abbienti. Il prodotto discusso nel nostro articolo risulta essere disponibile su Amazon a soli 359 euro, un prezzo davvero unico che la rende super appetibile agli occhi dei più.

Il design scelto da Hisense è slim, per cornici più ridotte ed un rapporto schermo/corpo maggiorato, supportando varie modalità di utilizzo (come game mode o sports mode), ma anche integrando tutta la tecnologia di ultima generazione: DTS Virtual:X e Dolby Vision, solamente per citarne un paio.

Il prodotto ha comunque dimensioni non eccessive, raggiunge 123 x 71,10 x 7,40 centimetri, con un peso di 12,50 kg. La spedizione è diretta da Amazon, in tempi ridottissimi potrete disporne presso la vostra abitazione.