Sono state così tante le novità aggiunte a Whatsapp negli ultimi mesi che viene da chiedersi se gli sviluppatori dormono. Dopo l’ultima notizia riguardante il filtraggio dei messaggi in base alla data per coloro che utilizzano l’app in versione web in beta, arrivano altre specifiche che serviranno per formattare le chat.

Ora, la piattaforma creata da Meta sul browser sarà in grado di supportare gli stili di blocco di codice e anche le citazioni. Un’altra cosa molto utile sarà la possibilità di creare delle liste vere e proprie. Il tutto però ancora in fase di testing e quindi non è disponibile alla maggior parte degli utenti. Per poter testare in anteprima queste opzioni bisogna scaricare la versione 2.2350. Alcuni però segnalano la presenza delle medesime funzioni anche in altre versioni.

Come potranno essere modificate le chat Whatsapp?

Andiamo per ordine e vediamo singolarmente le funzioni aggiunte di recente. La prima è il blocco citazione, che si può attivare inserendo “>” prima della parte di testo che si vuole evidenziare. Questa è molto utile per rispondere ad un messaggio specifico ricevuto e per poterlo distinguere adeguatamente. Altra è il blocco di codice che invece può essere avviato immettendo semplicemente all’inizio e alla fine (`). In tale modo la sezione segnalata verrà contrassegnata con lo stile delle righe di codice. Evidente che l’opzione è destinata a coloro che lavorano tramite Whatsapp e che sono soliti inviare ai colleghi righe di codice tramite l’app di messaggistica.

Se siete come noi, degli amanti degli elenchi, vi farà piacere sapere che adesso sarà possibile costruirli come su un qualsiasi file Word, scegliendo tra il puntato, il numerato e quello col trattino. La metodologia per la loro creazione è molto intuitiva. L’unica differenza è che per l’elenco puntato si inserisce l’* piuttosto che il punto. Non tutte le nuove informazioni di Whatsapp web sono essenziali, però sicuramente vanno a rendere il tutto più semplice ordinato, e anche un tantino più piacevole da visualizzare. Come detto all’inizio, le funzioni sono ancora in fase di test e quindi dovremmo aspettare che vengono rilasciate al pubblico intero. Che ne pensate? Le trovate utili? Potevano essere anche evitate? Forse. Tuttavia, ancora una volta il team Meta mostra l’attenzione per ogni singolo dettaglio di Whatsapp, per rendere l’esperienza dell’utenza completa da ogni punto di vista.