Geekmall, offerte speciali per il Singles Day ed il Black Friday

Il mese di Novembre, si sa, è ricchissimo di sconti speciali e di prezzi fortemente più bassi del normale, come su Geekmall, conosciuto sito di e-commerce sul quale poter trovare tanta tecnologia al giusto prezzo, capace di attivare un paio di promozioni uniche nel loro genere.

L’11 novembre è il Singles Day, la giornata mondiale dei single per intenderci, e da sempre le aziende attivano interessanti sconti; Geekmall non vuole essere assolutamente da meno, ed infatti ha deciso di regalare coupon sconto a tutti gli utenti, comprensivi ad esempio di 20 euro su una spesa minima di 300 euro, 10 euro su almeno 100 euro, da spendere su tutto il sito, oppure più specifici sull’acquisto di stazioni di energia, biciclette elettriche e stampanti 3D. Per ricevere e copiare i coupon, collegatevi subito qui.

Geekmall ed il Black Friday, incredibili sconti vi attendono

Il Black Friday, al contrario, porta con sè tantissime promozioni attive sulla maggior parte delle categorie merceologiche, in alcune occasioni impreziosite dalla presenza di comodi coupon da applicare nel riepilogo dell’ordine, come nel caso delle stampanti 3D a marchio Anycubic:

Anycubic Kobra 2 Neo, una stampante 3D con livellamento automatico a 25 punti, per una velocità massima di stampa di 250 m/s – PREZZO: 159 euro al posto di 229 euro con un risparmio di 140 euro – LINK.

Kobra 2 Neo, una stampante 3D con livellamento automatico a 25 punti, per una velocità massima di stampa di 250 m/s – PREZZO: al posto di 229 euro con un risparmio di – LINK. Anycubc Kobra 2 Pro, una stampante 3D, anch’essa con livellamento automatico a 25 punti, ma con velocità massima di 500m/s ed estrusore diretto – PREZZO: 279 euro al posto di 499 euro – LINK.

Tutti i prodotti linkati sono disponibili nel magazzino europeo di Geekmall, con consegna rapida e totale assenza di dazi doganali da versare. Pagamenti accettati con le principali carte di credito e PayPal, con possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dalla ricezione del dispositivo.