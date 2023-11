Un’offerta quasi del tutto simile era stata proposta a fine Maggio/inizio giugno, ma allora solo in caso di attivazione online si aveva accesso a tutti i vantaggi. Ora la differenza è che, come detto, la SIM nuova sarà completamente gratis e che ci si può recare anche in Posta. Attenzione: la promozione è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti , sia per coloro che richiedono un numero nuovo, sia per chi decide di mantenere il vecchio preferendo l’opzione della portabilità.

PosteMobile Creami Extra WOW Week 100

PosteMobile si appoggia alla rete Vodafone che gli consente di raggiungere una velocità di 300 Mbps in download e in upload di 50 Mbps durante la navigazione. Il costo del Pacchetto è di 8 euro al mese, molto conveniente. Ma cosa succede se si consumano tutti i 100 Giga inclusi? Non preoccuparti, potrai continuare usare internet con l’opzione Giga Extra. Con essa otterrai 1 Giga di traffico in più di dati al prezzo di 1,99 euro. Anche nei Paesi dell’Unione Europea, potrai utilizzare minuti ed SMS alle stesse condizioni del Giga Extra. Per la quanto riguarda la navigazione, in tal caso è vi è un limite di 7,29 Giga. Nel caso in cui il credito non fosse sufficiente per il rinnovo dell’offerta, PosteMobile applicherà una spesa di 18 centesimi al minuto e di 12 centesimi per ogni messaggio.