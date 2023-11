Nell’attuale panorama degli operatori telefonici virtuali (MVNO), 1Mobile emerge come una scelta intrigante per gli utenti in cerca di flessibilità, convenienza e una vasta gamma di opzioni. L’operatore virtuale si fonda sulla premessa di offrire servizi telefonici di alta qualità senza vincoli contrattuali e costi nascosti. Proprio per questo 1Mobile sta guadagnando sempre più popolarità tra coloro che desiderano un’alternativa più dinamica e personalizzabile per le loro tariffe telefoniche.

I vantaggi di 1Mobile

Gli utenti che scelgono di affidarsi a 1Mobile non sono vincolati a contratti a lungo termine e possono scegliere piani che si adattano alle loro esigenze specifiche, garantendo una maggiore libertà di scelta rispetto agli operatori tradizionali. Un elemento chiave dell’attrattiva di 1Mobile è la sua politica di tariffe trasparenti e convenienti. Gli utenti possono selezionare piani che si allineano al loro utilizzo effettivo, evitando sovra utilizzo o sottoutilizzo e risparmiando così sui costi. Questa trasparenza contribuisce a eliminare sorprese sgradite sulle bollette mensili.

Tutte le offerte attualmente attive

Vediamo insieme quali sono le promozioni attualmente attive per l’operatore 1Mobile:

Flash 220: minuti illimitati per le chiamate, 90 SMS e 220 Giga di traffico internet, il tutto al costo mensile di 9,99 euro;

minuti illimitati per le chiamate, 90 SMS e 220 Giga di traffico internet, il tutto al costo mensile di Special 180: minuti illimitati per le chiamate, 80 SMS e 180 Giga di traffico internet, il tutto al costo mensile di 8,99 euro;

minuti illimitati per le chiamate, 80 SMS e 180 Giga di traffico internet, il tutto al costo mensile di Top 150: minuti illimitati per le chiamate, 50 SMS e 150 Giga di traffico internet, il tutto al costo di 5 euro per il primo mese e 7,99 dal secondo mese in poi;

minuti illimitati per le chiamate, 50 SMS e 150 Giga di traffico internet, il tutto al costo di per il primo mese e dal secondo mese in poi; SMART Reward: minuti illimitati per le chiamate, 40 SMS e 50 Giga di traffico internet, il tutto al costo di 5 euro per il primo mese, 5,99 dal secondo mese con l’aggiunta di 10 GB a partire dal terzo mese di rinnovo;

minuti illimitati per le chiamate, 40 SMS e 50 Giga di traffico internet, il tutto al costo di per il primo mese, dal secondo mese con l’aggiunta di 10 GB a partire dal terzo mese di rinnovo; Super 80: minuti illimitati per le chiamate, 80 SMS e 80 Giga di traffico internet, il tutto a 5 euro per il primo mese e 6,99 euro a partire dal secondo mese;

minuti illimitati per le chiamate, 80 SMS e 80 Giga di traffico internet, il tutto a per il primo mese e a partire dal secondo mese; Start XPlus Reward: minuti illimitati per le chiamate, 30 SMS e 20 Giga di traffico internet, il tutto a 4,99 euro per i primi due mesi e 4,49 dal terzo rinnovo con l’aggiunta di 10 GB;

minuti illimitati per le chiamate, 30 SMS e 20 Giga di traffico internet, il tutto a per i primi due mesi e con l’aggiunta di 10 GB; XConnect: 100 minuti, 50 SMS e 1 Giga di traffico internet, il tutto al costo di 2,50 euro al mese;

100 minuti, 50 SMS e 1 Giga di traffico internet, il tutto al costo di World 2XPlus: minuti illimitati e 80 Giga di traffico internet che diventano 100 a partire dal terzo rinnovo, il tutto al costo di 9,99 euro al mese.

Se siete interessati ad una di queste offerte vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale dell’operatore e visionare le pagine dedicate alle singole promozioni per ricevere tutte le informazioni utili prima di procedere con l’attivazione.