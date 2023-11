Cecotec, brand spagnolo che si occupa di immettere sul mercato innumerevoli prodotti per la casa ed accessori elettronici, ha all’interno del proprio catalogo una buona selezione di macchine per caffè espresso, capaci comunque di garantire discrete prestazioni ad un prezzo non elevato.

Gli utenti interessati ad un prodotto di questo tipo possono pensare di buttarsi sulla Caffettiera Express Power Espresso 20 di Cecotec, un prodotto realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, disponibile in quattro tinte color pastello, con potenza massima di 1350W, e capacità di realizzare ottimi espressi e cappuccini, mantenendo comunque un look ed un design vintage. Il serbatoio posteriore ha una capacità di 1,5 litri, raggiungendo ad ogni modo 25 x 30 x 31 centimetri, così da essere posizionabile praticamente dovunque si desideri, ed un peso di soli 3,8 kg.

Macchina per caffè espresso e cappuccino, il prezzo è folle su Amazon

Una macchina per caffè espresso ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora, infatti la Cecotec Caffettiera Express Power Espresso 20 è disponibile su Amazon ad una cifra tutt’altro che elevata, se considerate che oggi sono necessari 69 euro per il suo acquisto, approfittando oltretutto di un risparmio del 17% sul valore originario di 83,90 euro.

La possibilità di effettuare un corretto cappuccino è dettata dalla presenza del vaporizzatore orientabile, con inclusa la protezione, utilissimo per schiumare il latte, emettere direttamente l’acqua calda per fare ad esempio le infusioni, o riscaldare semplicemente il liquido da utilizzare come meglio si desidera. La presenza del braccio portafiltri con doppia uscita, infine, permette di preparare sino a due caffè alla volta.