Ci sono importanti novità per Sky in queste settimane. Oltre al palinsesto classico con la Serie A e la Champions League, la piattaforma satellitare assicura ai suoi abbonati un autunno pieno di esclusive con le prossime ed attesissime ATP Finals di tennis in quel di Torino, gli ultimi GP di MotoGp e Formula 1 e le prime partite della stagione NBA.

Sky, le offerte low cost per il mese di novembre

La sottoscrizione di un abbonamento a Sky è vantaggiosa non soltanto per le grandi esclusive, ma anche per i costi da ribasso che la piattaforma satellitare assicura ai suoi clienti attraverso i nuovi listini smart.

Gli utenti che decidono di attivare un piano di abbonamento a Sky, attraverso il portale ufficiale della pay tv possono scegliere delle promo dal costo bloccato per diciotto mesi, con una possibilità di rinnovo delle stesse promo ad un medesimo prezzo sempre per la durata di ulteriori diciotto mesi.

Tra le offerte da non perdere, una prima occasione è quella garantita dai ticket Sky TV + Calcio: per questi pacchetti i clienti pagheranno solo 14,90 euro ogni trenta giorni. Per non perdere nessuna delle esclusive di cui prima, l’abbinamento ideale è quello di Sky TV + Sport con costo pari a soli 30,90 euro ogni mse.

Tutte le offerte messe in campo dalla pay tv prevedono anche la garanzia del decoder di ultima generazione, Sky Q. Ricordiamo che la validità di queste iniziative è legata alla loro disponibilità attraverso il sito ufficiale o attraverso il call center ufficiale della piattaforma.