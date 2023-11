La vista è uno dei meccanismi nervosi più complessi che il nostro sistema cerebrale è in grado di svolgere, tutto comincia dagli occhi che, ricevendo uno stimolo luminoso, riescono a convertirlo in uno elettrochimico chiamato impulso nervoso che, viaggiando lungo il nervo ottico, raggiunge poi la corteccia visiva primaria situata nel lobo occipitale del cervello, la quale si occupa appunto di elaborare gli stimoli visivi producendo un immagine nitida nella nostra mente, la corteccia visiva di destra si occupa della visione di sinistra e quella di sinistra si occupa della visione di destra.

Ovviamente alla qualità della visione concorrono numerosi elementi, in primis gli occhi, infatti eventuali difetti visivi legati a piccole imperfezioni del cristallino portano ad una visione distorta nei classici casi di: miopia, ipermetropia, presbiopia e astigmatismo.

Ovviamente anche eventuali lesioni della corteccia visiva o del nervo ottico possono compromettere la visione, ciò però non appartiene prettamente alla branca oculistica bensì a quella neurologica e spesso è indice di patologie ben più gravi e invalidanti.

Metti alla prova la tua vista

A scanso di equivoci e di possibili difetti visivi, se pensi che la tua vista sia perfetta ed elastica prova a trovare il 73 in mezzo a tutti questi 78 in meno di 15 secondi, è una sfida difficile che sta mettendo in difficoltà anche coloro con occhi privi di ogni possibile difetto.

Nel caso non doveste riuscire a trovare il 73 qui di seguito è presente l’immagine con il 73 messo in evidenza, ma non mollate, provateci fino alla fine magari usando un vostro metodo specifico.