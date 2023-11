Euronics è pronta ancora una volta a far impazzire letteralmente i consumatori, mettendo subito sul piatto una campagna promozionale più unica che rara, che avvicina ulteriormente all’acquisto della tecnologia di ultima generazione, senza vincoli particolari in termini regionali o simili.

Gli acquisti, come potrete tranquillamente immaginare, sono da completarsi in tutti i negozi fisici sparsi per il territorio, ma per una delle rarissime volte, possono essere effettuati senza problemi anche sul sito ufficiale. La spedizione a domicilio è spesso gratuita, a prescindere dall’ordine di spesa effettivamente raggiunto.

Scoprite i codici sconto Amazon con le offerte speciali disponibili solo ed esclusivamente sul nostro canale Telegram, che trovate a questo indirizzo.

Euronics, offerte da non credere con il volantino

Il volantino Euronics, che è attivo fino al 15 novembre praticamente ovunque, promette un risparmio non da poco ai consumatori, anche nel momento in cui fossero interessati a smartphone di fascia media, come nel caso di Samsung Galaxy A54, disponibile a 349 euro.

Volendo puntare più in alto, la scelta potrebbe ricadere su Apple iPhone 15, che costa 599 euro, oppure Xiaomi 13T Pro a 899 euro, per finire con il più classico Xiaomi 13T, disponibile all’acquisto a 699 euro. Tutti gli altri modelli in vendita sono più economici, come Realme 11 Pro+ 5G a 429 euro, Realme 11 5G, Redmi Note 12 Pro, Redmi 12, Motorola Moto G32 a 99 euro, e tanti altri ancora.

Il volantino lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente a questo indirizzo, così da poter conoscere da vicino ogni singolo sconto, ed essere sicuri di avere la certezza di poter risparmiare prima di decidere se recarsi in un negozio fisico.