Ogni giorno sulla piattaforma Amazon sono presenti diverse offerte molto interessanti. In questi giorni per esempio il colosso sta scontando del 10% Nothing Phone 1.

Si tratta di smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Nothing Phone 1 scontato su Amazon

Dispone di un grande display da 6.55 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Nothing Phone 1 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Questo Nothing Phone 1 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Nothing Phone 1 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. La fotocamera anteriore è invece da 16 megapixel.

Monta un processore Snapdragon 778G Plus Qualcomm SM7325-AE con GPU Adreano 642L, 12 GB di memoria RAM e, in questo caso, 256 GB di memoria interna. Sistema operativo pre installato Android 12 con personalizzazione Nothing OS e batteria da 4.500 mAh. Seguendo questo link è acquistabile al prezzo di 379 euro.