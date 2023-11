Con l’avvicinarsi del Natale è tempo di iniziare a pensare gli addobbi. Che si tratti dell’albero, del balcone o dell’intera casa, il team di Nanoleaf vuole rendere smart anche questa tradizione.

Ecco quindi arrivare le Smart Holiday String Lights, una serie di LED ad alta luminosità da posizionare praticamente ovunque. Questi luci potranno migliorare l’atmosfera domestica e, soprattutto, potranno contare sulla connettività Wi-Fi e Bluetooth per poter cambiare colore a comando.

Installazione LED

Per utilizzare al meglio le Smart Holiday String Lights basterà posizionarle sul proprio albero di Natale o come abbellimento per i balconi. Infatti, le luci smart di Nanoleaf sono pensate per funzionare sia al chiuso che all’aperto, con una temperatura di utilizzo che va dai -15 ai +40 gradi centigradi. Se utilizzate all’esterno, la certificazione IP44 garantisce la resistenza alle infiltrazioni d’acqua.

Misure e numero di LED

Ogni Smart Holiday String Lights è composta da due file di luci da 10 metri ciascuna, entrambe collegate allo stesso alimentatore. In totale, ogni fila conta 125 LED per un totale di 250 punti luce distanziati tra loro di 8 centimetri. L‘intera striscia di LED arriva a misurare così più di 20 metri, garantendo un risultato ottimale anche sugli alberi più grandi o sui balconi più spaziosi.

Le Smart Holiday String Lights di Nanoleaf permetteranno di rendere smart, domotica e personalizzabile l’atmosfera Natalizia

Controllo domotico

Come tutti i prodotti Nanoleaf, anche le luci di Natale smart sono perfettamente compatibili con i sistemi domotici più diffusi. Attraverso l’app proprietaria, è possibile controllare il colore, la luminosità, il pattern dei colori e impostare le scene. Tuttavia, è possibile cambiare questi parametri anche attraverso i comandi vocali impartiti ai vari assistenti come Google Home, Apple Home, Amazon Alexa attraverso il protocollo Matter. Per un utilizzo più immediato, è possibile controllare le luci anche con il pratico telecomando fornito in dotazione.

Illuminazione a ritmo di musica Grazie al sistema integrato, le Smart Holiday String Lights possono reagire agli input sonori e illuminarsi di conseguenza. Questo permetterà di far illuminare l’albero di Natale in maniera sincronizzata con la musica presenta in casa. Se montate all’esterno, si possono creare spettacoli visivi e coreografie degne dei migliori film a tema natalizio.