Il recente rapporto di ET News suggerisce che Apple stia lavorando su uno stile custom per le batterie interne dei propri prodotti, con l’obiettivo di implementare l’autonomia degli iPhone e degli altri dispositivi. Questo sarebbe possibile grazie all’uso di materiali catodici alternativi, che dovrebbero offrire prestazioni superiori rispetto alle batterie attualmente in uso. Le migliorie apportate con una modifica dell’esperienza di tutta l’utenza. Si tratta di un passo importante nella costante ricerca dell’azienda di Cupertino per lavorare sulla qualità dei prodotti finali. Apple-designed Battery per una migliore autonomia

Le batterie “Apple-designed” sono state progettate internamente dall’azienda e presentano una differenza netta rispetto alle tradizionali. Con probabilità il nominativo sarà anche sfruttato per ingrandire la brandizzazione della società all’interno del mercato. Per gli studi, la Apple sta cercando di trovare una soluzione che prevede l’uso di una quantità maggiore di silicio. Questo andrebbe a sostituire l’attuale grafite, migliorando la capacità complessiva del dispositivo e riducendo anche di parecchio i tempi di ricarica. Sembra che gli sviluppatori abbiano trovato anche un modo per evitare l’espansione del nuovo materiale. Tuttavia, si è ancora alle fasi di creazione, si dovrà attendere un po’ per vederle negli iPhone.

La concentrazione del lavoro su nuove tipologie di batterie è (forse) dovuto anche al malcontento generato dagli iPhone 15 nel momento in cui sono stati lanciati legati al surriscaldamento. Il problema è stato subito risolto tramite un aggiornamento, eppure le critiche hanno cominciato a piovere. I dispositivi non stanno portando alle vendite sperate e sono state diverse le problematiche. Inoltre, proprio in questi giorni, il tribunale di Londra ha respinto la richiesta aziendale di ritiro delle accuse dovute al malfunzionamento di alcuni modelli degli smartphone famosi. Non è certo un periodo rose e fiori.