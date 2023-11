Nelle ultime settimane la Solid Power ha annunciato che sono avvenute le prime consegne di celle EV A Sample per BMW. Sembra proprio che la società americana sia pronta a rivoluzionare il mondo della mobilità elettrica attraverso l’uso delle proprie batterie allo stato solido.

Solid Power ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2023 ed ha anche annunciato che i primi modelli di celle EV A-1 sono finalmente in consegna a BMW. Questi modelli sono dei campioni degli accumulatori, allo stato solido, che verranno presto testati dalla casa di produzione auto di Monaco. Con questo accordo le batterie allo stato solido entrano a tutti gli effetti nel mondo automobilistico.

BMW testa le batterie allo stato solido

Solid Power ha dichiarato che questa consegna, avvenuta proprio in queste settimane, è la prova di quanto l’azienda si stia impegnando per poter raggiungere un punto di svolta nel settore. A dichiararlo è John Van Scoter, presidente e amministratore delegato dell’azienda. Inoltre, ha aggiunto che l’intera azienda è molto entusiasta riguardo le consegne di celle EV A-1 Sample e di poter avviare un processo, che ora può essere definito formale, di qualificazione automobilistica e di poter continuare in questo modo a camminare verso il processo di commercializzazione.

Queste consegne, però, non sono importanti solo per Solid Power. Infatti, l’arrivo delle celle A-1 EV segnano un punto di svolta anche per BMW. Infatti, le celle verranno utilizzate per supportare il programma BMW di auto dimostrative. Questo programma, secondo quanto è stato rivelato potrebbe rappresentare un punto di svolta per tutta la tecnologia, ha dichiarato la Casa di Monaco. Inoltre, ha rilevato che sul versante dell’elettrolita si sta producendo in volumi maggiori.

L’intero progetto è estremamente entusiasmante, ma ad esserlo sono anche i guadagni. Infatti, come detto, Solid Power ha rilasciato il suo resoconto sul terzo trimestre del 2023. Da questi dati risulta che i ricavi sono aumentati di circa 3,6 milioni di dollari rispetto ai risultati ottenuti, negli stessi mesi, nel 2022. Dunque, l’azienda è arrivata a quota 6,4 milioni di dollari totali. Le entrate totali, per questo anno, sono pari a circa 15,1 milioni di dollari, ed è esattamente il doppio della somma registrata nel 2022 (7,5 milioni). Sicuramente, merito di questo salto in avanti è la continua ricerca (ed esecuzione) di accordi di sviluppo congiunto eseguiti dalla società americana.