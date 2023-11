Continuano le rimodulazioni legate alla telefonia mobile. Nel corso di queste settimane, numerosi abbonati dei diversi provider hanno ricevuto avvisi inerenti al cambio dei costi per le loro ricaricabili. Tra gli operatori che hanno applicato prezzi aggiuntivi per le loro ricaricabili vi è anche Vodafone.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

Anche in questa circostanza i rincari previsti per le tariffe di Vodafone hanno interessato le promozioni low cost legate alla richiesta di portabilità del loro numero. Vi è però una sostanziale differenza tra le rimodulazioni del passato e quelle di queste settimane. Vodafone, infatti, non ha previsto un costo univoco per i rincari delle sue promozioni, ma ha previsto una serie di importi variabili. Ciò significa che gli utenti del provider inglese si troveranno a pagare un extra che parte da un minimo di 1,99 euro al mese sino ad un massimo di 2,99 euro.

Altra sostanziale novità rispetto al passato è la possibile riduzione sul valore della rimodulazione da parte di Vodafone. In presenza di una riduzione degli SMS, ad esempio, gli utenti di Vodafone potrebbero trovarsi a pagare soltanto 0,99 euro al mese in più rispetto agli attuali costi.

Le modifiche sui listini entreranno in vigore in questo mese di novembre per chi ha ricevuto l’SMS informativo nel mese di ottobre. Per questi utenti, in base ai termini presentati dal gestore, sarà inoltre possibile la disdetta del contratto senza il pagamento di una penale. I nuovi costi previsti da Vodafone ovviamente saranno validi a tempo indeterminato.