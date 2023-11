Lo scaldamani è uno strumento emerso nel corso degli ultimi anni, un prodotto che vuole assecondare le richieste degli utenti sempre freddolosi, che si ritrovano ad avere spesso le mani fredde, e che sono alla ricerca della soluzione ideale per contrastare il problema. In genere sono prodotti non particolarmente costosi, ma è possibile comunque approfittare di un nuovo sconto applicato da Amazon che ne riduce la spesa finale del 50%.

La promozione di cui vi parliamo oggi prevede l’acquisto di uno scaldamani elettrico riutilizzabile, dal form factor molto gradevole alla vista, e piacevolissimo al tatto, dotato anche di un comodo laccetto per favorire il posizionamento ed il trasporto. Questi prevede 3 livelli di temperatura regolabili e settabili dall’utente finale, integrando ad ogni modo una batteria da 5400mAh, e la possibilità di utilizzarlo anche alla stessa stregua di un power bank, andando difatti a ricaricare altri dispositivi collegati tramite la corrispettiva porta.

Scaldamani ricaricabile, il suo prezzo è ridicolo su Amazon

Lo scaldamani elettrico ricaricabile è un dispositivo tutt’altro che costoso e oneroso per il consumatore finale, infatti richiede il versamento di un contributo di soli 12,99 euro, approfittando dello sconto del 50% che dovete applicare in pagina, andando a flaggare la piccola casellina presente al link sottostante.

La temperatura massima che può raggiungere è di circa 55 gradi celsius, grazie alla conduzione del calore gestita dalla scocca in alluminio aeronautico, e la finitura in olio di silicone lucidato nella parte esterna, per un maggiore comfort nel momento in cui lo si tiene a tutti gli effetti tra le mani.