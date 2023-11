Offerta SHOCK Amazon, 10 EURO gratis da usare al Black Friday

Sta arrivando il giorno più importante dell’anno per coloro che acquistano su Amazon, ovvero il Black Friday. C’è un regalo di cui solo pochi utenti potranno beneficiare e consiste in uno sconto di 10 €.

Amazon, le condizioni per ottenere uno sconto da 10 €

Come già detto, tutti i clienti che hanno visitato la pagina dedicata effettuando un acquisto compreso tra il 2 e il 12 novembre, potranno ottenere un codice promozionale. Questo consentirà di avere 10 € di sconto su articoli idonei dal prezzo di almeno 30 € durante la settimana del Black Friday 2023.

Per quanto concerne la validità dell’offerta, gli utenti avranno tempo dalle 01:00 del 17 novembre fino alle 23:59 del 27 novembre. A beneficiarne saranno ovviamente solo i primi 10.000 clienti che soddisfano tali termini e condizioni. Ogni cliente che risulterà idoneo potrà richiedere fino ad un massimo di un’offerta durante questo periodo straordinario. In poche parole, il codice potrà essere utilizzato solo per un articolo idoneo e non potrà essere suddiviso.

Precisamente, potrete scegliere anche di includere più prodotti all’interno del carrello. Nel caso in cui dovessero rispettare i criteri, il codice sconto sarà applicato al totale, che ricordiamo dovrà avere un minimo di 30 €.

Un’altra conditio sine qua non è che il prodotto scelto sia appartenente alla folta schiera dei “venduti e spediti da Amazon“. La promozione riguarderà inoltre solo lo store italiano, escludendo di diritto tutti gli altri store del colosso e-commerce.

Riscattare l’offerta sarà semplicissimo: dovrete solo inserire il codice promozionale. Il tutto avverrà in fase di acquisto, durante il pagamento. Se vi state chiedendo quando lo riceverete, il periodo potrà arrivare fino al 17 novembre, data di inizio delle offerte.