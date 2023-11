Prelievo CONTANTI nei negozi e al tabaccaio fino a 250 EURO

Avreste mai pensato che un giorno sarebbe stato possibile prelevare direttamente dal proprio negozio di fiducia o magari da un tabaccaio? Ecco che tutto ciò potrebbe tramutarsi improvvisamente in realtà grazie alla Manovra Finanziaria 2024. Il testo arrivato in Parlamento sarebbe pronto ad introdurre delle novità che servirebbero a spingere la circolazione del denaro contante. Sarà possibile infatti effettuare un prelievo in maniera del tutto inusuale.

Più in particolare per dare una mano a quelle aree e ai comuni dove trovare uno sportello bancomat risulta più complicato, il Governo introdurrà un nuovo sistema. Questo si occuperà di permettere agli utenti di effettuare prelievi di denaro contante con la propria carta direttamente all’interno di tabaccai o di alcuni negozi.

Tutto risulterebbe possibile grazie ad una nuova modifica riguardante le norme antiriciclaggio. Il nuovo meccanismo punterebbe infatti a favorire un convenzionamento per gli esercizi commerciali distribuiti in un determinato luogo.

Prelievo di denaro in contanti nei negozi e dal tabaccaio: arriva la Manovra 2024

Bisogna precisare una cosa: si tratta di una delle norme all’interno della nuova manovra finanziaria 2024. Qualora dovesse essere avallata in Parlamento, si procederà. Più precisamente gli utenti potranno effettuare un prelievo in contanti fino a 250 € presso edicole, supermercati, tabaccai, farmacie e altri punti vendita che appartengono alla grande distribuzione.

Al momento non si hanno altre informazioni, per cui bisognerà solo attendere eventuali risvolti. All’interno della stessa Manovra ricordiamo che c’è anche il taglio del canone Rai, che infatti dal prossimo anno passerà a 70 €. Che sia l’inizio di una nuova era per gli italiani?