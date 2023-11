Le Smart TV si stanno diffondendo sempre di più riscuotendo sempre più successo tra tutti i consumatori. Infatti, questi particolari televisori, a differenza di quelli tradizionali forniscono agli utenti la possibilità di connettersi ad internet attraverso una rete Wi-Fi ed accedere in questo modo ad una serie di funzionalità utili. Tramite l’hub è dunque possibile trovare, ad esempio, app come Prime Video, Netflix e Disney+ per film e serie tv, o Spotify per ascoltare la propria musica preferita, e così via.

Connettersi ad internet però implica dei rischi che non possono essere trascurati. Questi riguardano la privacy personale di tutti gli utenti che utilizzano questi particolari dispositivi.

Le Smart Tv possono spiarci?

Per utilizzare delle funzioni inseriamo nelle nostre Smart TV dei dati che vengono registrati e salvati. Questi possono diventare un vero tesoro per possibili cybercriminali e hacker. La questione è decisamente critica al punto che è intervenuta Google. Stando a quello che è stato dichiarato, molti modelli di Smart TV possono essere pericolosi per la privacy. Questi pericoli riguardano la diffusione di virus o la presenza di criminali pronti a spiarci e ottenere dati sensibili tramite le nostre Smart Tv.

Trend Micro ha dichiarato che ci sono almeno 8 milioni di Smart TV sparse in tutto il mondo che vengono colpite da spyware. I virus informatici vengono usati per tracciare i comportamenti degli utenti. Dopo questo annuncio anche Google ha confermato queste informazioni.

Sembra infatti, che stia circolando un codice molto pericoloso che riesce ad ottenere dati sul comportamento degli utenti attaccando il firmware delle Smart Tv. In questo modo vengono acquisite informazioni che poi vengono inviate ad un server remoto. Ed in questo modo i malintenzionati effettuano il download di questi dati appartenenti agli utenti.

Come è possibile accorgersi se la propria TV è in pericolo? Purtroppo, non c’è una risposta ufficiale. Il consiglio principale è quello di usare sempre versioni ufficiali di Android TV. Altrettanto importante è anche la certificazione Google Play Protect. Questa può essere verificata attraverso l’app Google Play. Una volta aperta l’app bisogna andare su “Impostazioni” e poi recarsi in “Informazioni”. Qui è possibile vedere se è presente la dicitura oppure no.

E voi, avete una Smart TV? Avete già controllato la certificazione?