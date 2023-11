La classifica di NOVEMBRE di Netflix ha 7 serie TV eccezionali

Questa volta la classifica per quanto riguarda le serie TV di Netflix, ovvero le prime 10 in graduatoria, è cambiata radicalmente. Tutti i titoli che si erano manifestati in primo piano la settimana scorsa, hanno perso qualche posizione. Secondo quanto riportato infatti al primo posto ecco che compare una nuova produzione, la quale non era conosciuta da nessuno.

Netflix: ecco le serie TV nei primi 7 posti in classifica

Ai primi due posti ci sono un nuovo contenuto, ovvero Tutta la luce che non vediamo e una vecchia conoscenza, ovvero Il Sarto che arriva con una nuova stagione.

Al terzo posto continua a farsi strada Lupin con i suoi nuovi episodi che stanno ancora esaltando il pubblico.

Al quarto posto, direttamente giù giù dal podio, ecco un’altra miniserie, ovvero Bodies. Una vicenda che ha quasi del paranormale si manifesta con un omicidio misterioso sullo sfondo: improvvisamente, in una via di Londra, viene ritrovato un cadavere. La storia mostrerà che lo stesso cadavere è stato trovato su altre tre linee temporali diverse tra passato e futuro. Si tratta sempre dello stesso corpo. Saranno quattro i detective impegnati a risolvere il caso in epoche diverse.

Al quinto posto ecco un’altra grande novità, ovvero Ferry – La Serie. In questo caso si parla di una storia di narcotrafficanti, la quale rappresenterà una vera e propria avventura tra violenza e narcotraffico.

Al sesto posto, ormai in discesa da una settimana, ecco la nuova stagione di Elite, con i liceali Spagnoli che tra perversione ed illegalità svilupperanno delle vere e proprie storie mozzafiato.

Al settimo posto chiude il tutto House of Cards, che sbarca su Netflix con tutte le sue stagioni. Un politico spietato non si fermerà davanti a niente per conquistare Washington.