L’ Euro NCAP, ovvero il programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di auto, si occupa della valutazione dei livelli di sicurezza garantiti dalle vetture attraverso protocolli di prova.

Si tratta di un ente che svolge il suo lavoro con estrema serietà, e i suoi test sono in costante aggiornamento.

A tal proposito, proprio di recente, sono stati ideati due nuovi test volti a monitorare le reazioni dei veicoli in circostanze particolari, per esempio in caso di forti tempori o gravose inondazioni. Questi sono stati condotti su alcuni modelli di automobili cinesi.

mira a valutare la capacità di sblocco automatico delle portiere dell’auto e il funzionamento degli alzacristalli elettrici in situazioni in cui l’auto si trova completamente immersa dall’acqua; Il secondo test ha riguardato invece la valutazione dei sistemi di guida assistita.

Le auto che hanno raggiunto i risultati più alti

I risultati raggiunti dalle auto durante queste sperimentazioni sono stati più che positivi, superando di gran lunga le aspettative degli esperti.