Negli ultimi giorni trapelate altre informazioni interessanti su GTA 6, il tanto atteso sequel di GTA V.

La comunità di appassionati di Grand Theft Auto, in attesa dell’uscita del gioco, sta già discutendo sulle probabili novità introdotte.

In quanto l’applicazione dell’intelligenza artificiale fa pensare all’introduzione di meccaniche di giochi all’avanguardia e tecnologie all’ultimo grido.

Stando all’ultima fuga di notizie, risalente circa ad una settimana fa, la storia si incentrerà principalmente su due personaggi. Un uomo ed una donna, fratelli gemelli ma separati fin dalla nascita in seguito alla morte dei loro genitori, a causa del cartello della droga del 2003.

Si è parlato inoltre di una funzione per l’invecchiamento dei personaggi, nonché dinamiche e scene completamente rivisitate.

GTA 6, tutto ciò che ancora non sapevamo

Negli ultimi giorni però, sono trapelate altre informazioni su GTA 6, informazioni che non fanno altro che aumentare la trepidazione dei fan. Ecco di cosa si tratta:

Sistema ProceduralMotion , che include nuove animazioni iperrealistiche, funzioni EmotionalLocoRequest, Expression e Gesture dei personaggi più rilevanti della storia. Il tutto grazie alle nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale;

, che include nuove animazioni iperrealistiche, funzioni dei personaggi più rilevanti della storia. Il tutto grazie alle nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale; Un nuovo sistema per la gestione dei cambiamenti climatici ed ambientali, in base alle azioni svolte dai giocatori e alla progressione della storia;

in base alle azioni svolte dai giocatori e alla progressione della storia; Nuove ambientazioni, un diverso aspetto della mappa, inedite missioni da portare a termine e altri fattori dinamici che non sono ancora stati rilevati.

Insomma GTA 6 ha in serbo per i suoi fan un gran numero di sorprese. Il gioco sarà, come sempre, all’altezza delle sue aspettative.

Non tarderemo ad informarvi in caso di nuovi aggiornamenti ed interessanti fughe di notizie !

Restate sintonizzati!