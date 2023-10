Il bollo auto, insieme al canone televisivo è una delle tasse più odiate in assoluto dagli italiani. Il bollo, che non è presente solo in Italia ma anche il altri paesi, è un’ imposta che tutti i proprietari di un veicolo, anche se fermo, sono costretti a pagare.

Da questo differisce molto dall’assicurazione dell’automobile che è obbligatoria sono nel momento in cui il veicolo viene utilizzato per la circolazione. Si tratta infatti di una tassa di intestazione del veicolo e non di circolazione.

Il bollo si deve pagare ogni anno e i soldi versati, a partire dal 2020, non vanno più nelle casse dello Stato ma bensì in quelle delle singole regioni. Le entrate vengono poi utilizzate per implementare la sicurezza stradale e finanziare dei lavori, manutenzione e servizi stradali.

L’evasione di questa tasse comporta delle multe, anche salate, fino al rischio della radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico.

Bollo auto, ecco come non pagarlo

Nonostante l’obbligo di versare ogni anno una quota per la tassa d’intestazione del veicolo, non tutti i proprietari di mezzi di trasporto sono obbligati a pagare il bollo. Vediamo tutte le categorie che sono esenti.