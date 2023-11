Truffa phishing Amazon in corso, SVUOTATI i conti di tanti utenti

Segnalazioni che stanno girando in merito ad una truffa molto particolare che avrebbe preso in prestito il nome di Amazon.

I malviventi utilizzerebbero la cosiddetta tecnica del phishing, la quale serve per far abboccare le persone facendogli credere che si tratti di qualcosa di vantaggioso o necessario. Attenzione alla vostra casella e-mail.

La nuova truffa che gira a nome di Amazon si nasconde in questo messaggio

Bisogna assolutamente precisare che non esiste una sezione di Amazon che si chiami “Guadagnare da casa“. Proprio per questo motivo bisogna stare molto attenti a determinate tipologie di inganni, che infatti possono portare non pochi problemi essendo collegati poi alle banche.

In basso abbiamo incollato il messaggio per intero per rendere partecipi gli utenti in merito a quello che sta accadendo. Qualora doveste ritrovarvi di fronte ad un messaggio del genere, non inoltratelo assolutamente a nessun altro e non dimenticate di evitare di cliccare sui link. Ecco il testo completo che gira nelle caselle di posta elettronica:

“Ciao,

ti contattiamo per informarti che l’account a te riservato per investire e guadagnare da casa con Amazon sta per scadere.

Nota bene, sei stato selezionato per riceverlo insieme a pochi altri in Italia. Purtroppo non avendo ricevuto risposta da parte tua, non possiamo più tenerlo in sospeso.

Per utilizzarlo prima che venga assegnato ad un’altra persona, ti suggeriamo di confermare immediatamente. Per confermare CLICCA QUI e compila il form.

In seguito, verrai contattato da un nostro esperto che ti spiegherà tutti i dettagli.

Distinti saluti,

Staff di Guadagnare da casa“.