Wallbox, se vuoi installare una colonnina di ricarica a casa questo è il prezzo

L’interesse verso le auto elettriche è in costante crescita, e con esso la necessità di infrastrutture adeguate per la ricarica. Molti si interrogano sui costi e le modalità di installazione di colonnine elettriche private, soprattutto in contesti residenziali come i condomini o le abitazioni indipendenti. Un elemento chiave in questo scenario è rappresentato dai wallbox, dispositivi di ricarica domestici che offrono una soluzione più efficiente rispetto alle prese elettriche tradizionali.

Wallbox: cos’è e quanto costa?

Utilizzare una presa Schuko comune per la ricarica di un’auto elettrica è tecnicamente possibile, ma non è consigliabile per un uso regolare a causa dei rischi di surriscaldamento e dei lunghi tempi di ricarica. Per questo motivo, si raccomanda di consultare un elettricista qualificato per valutare l’adeguatezza dell’impianto elettrico esistente e per l’installazione di un wallbox.

I wallbox sono dispositivi che permettono di ricaricare il veicolo elettrico in modo sicuro e rapido, grazie alla possibilità di prelevare una maggiore quantità di energia dall’impianto domestico. Esistono diverse potenze disponibili per i wallbox, che variano da 3,7 kW a 22 kW, e la scelta dipende sia dalla capacità del caricatore interno dell’auto sia dalla potenza del contatore di casa. Inoltre, i wallbox possono essere integrati con un impianto fotovoltaico, riducendo o azzerando i costi di ricarica.

Per installare un wallbox, potrebbe essere necessario aumentare la potenza del contatore domestico, soprattutto se si desidera ridurre i tempi di ricarica. Questo comporta un costo aggiuntivo, che può essere mitigato scegliendo un fornitore di energia con tariffe più vantaggiose. I costi di installazione di un wallbox variano ampiamente, da circa 600 € per modelli a ricarica lenta fino a oltre 3000 € per quelli ad alta velocità. Tuttavia, esistono incentivi statali, come il bonus colonnine elettriche, che coprono fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di tali infrastrutture.

Per chi vive in condominio, le opzioni per l’installazione di un wallbox includono l’installazione privata nel proprio garage o posto auto, o l’installazione in aree condominiali destinate a parcheggio, previa approvazione dell’assemblea condominiale. In ogni caso, l’installazione deve rispettare le norme di sicurezza e decoro.