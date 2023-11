Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet di qualità assoluta, un prodotto lanciato nel corso del 2022 e con il quale l’utente medio può raggiungere ottime prestazioni, riuscendo nello stesso tempo a risparmiare molto di più di quanto si sarebbe mai pensato, grazie appunto alla riduzione applicata da Amazon pari al 41%.

Il dispositivo è caratterizzato da dimensioni allineate con gli altri modelli dello stesso settore, a cui si aggiunge comunque lo spessore di soli 7 millimetri, ed un peso di ben 465 grammi, tutto a facilitare la portabilità in ogni luogo. Il display è da 10,4 pollici di diagonale, con batteria da 7040 mAh per una maggiore autonomia (dovrebbe raggiungere fino a 13 ore di utilizzo continuativo).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, quanto costa su Amazon?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è da acquistare subito a questo prezzo, infatti oggi costa solamente 259 euro, per quanto riguarda la variante che prevede 64GB di ROM espandibili tramite microSD, passando per 4GB di RAM e la sola connettività dettata dal WiFi (no LTE), tutto partendo da un listino di 439 euro, ed uno sconto quindi del 41%.

La versione in promozione è quella italiana, quindi pensata direttamente per il nostro paese, con inclusa la S Pen; lo stylus con 4’096 livelli di pressione, dotato di una punta precisa e sottile, che nasce per offrire al consumatore finale una esperienza che possa anche lontanamente assomigliare ad una vera e propria penna.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

La variante commercializzata prevede al solito la garanzia legale della durata di 2 anni dalla data d’acquisto, così da essere sicuri di non incappare in problemi di alcun tipo o difetti di fabbrica particolari.