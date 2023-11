Volete un tablet Android ma non siete disposti ad investire un quantitativo di denaro particolarmente elevato? allora potete fare affidamento alle ultime offerte disponibili su Amazon, che propongono il Blackview Tab 7 Pro, un tablet da 10 pollici di diagonale, a meno di 100 euro.

Il prodotto propone al pubblico una serie di specifiche tecniche di altissimo livello, a partire proprio dalla connettività 4G LTE, che permette così l’inserimento di una SIM per la connessione in mobilità, oltre naturalmente al WiFi dual-band (sia a 2.4 che 5GHz). Il tutto è condito con processore octa-core di buonissima qualità, una batteria da 6580mAh, che estende al massimo l’usabilità nel corso delle singole giornate, per finire appunto con il display da 10,1 pollici, un IPS LCD che raggiunge la risoluzione di 1920 x 1200 pixel (FullHD+).

Acquistate il tablet Android che costa meno di 100 euro

Il tablet è sicuramente uno dei più economici tra i tanti che possiamo trovare direttamente su amazon, coloro che vorranno acquistare il Blackview Tab 7 Pro, infatti, potranno spendere solamente 97,84 euro, invece che i 102,99 euro previsti originariamente dal listino.

Il comparto fotografico, considerando comunque che parliamo di un tablet di fascia bassa, è comunque più che buono, infatti raggiunge 13 megapixel come fotocamera principale, affiancata da una secondaria da 8 megapixel. La multimedialità è garantita dalla presenza di un jack da 3,5mm, utile ad esempio per collegare le cuffie o il microfono, senza dimenticarsi comunque della porta USB-C, per ricaricare il terminale, ed il bluetooth, per collegare ad esempio un altoparlante esterno, oppure le cuffie in modalità wireless. Non è prevista alcuna brandizzazione del tablet.